Missione Artemis 2 sulla Luna rimandata la Nasa annuncia lo stop a marzo per problemi tecnici

Un malfunzionamento al sistema dell'elio ha causato il rinvio della missione Artemis 2 sulla Luna. La Nasa ha deciso di fermare temporaneamente le operazioni a causa di problemi tecnici che hanno impedito il lancio previsto a marzo. Il veicolo spaziale è stato riportato nel Vehicle Assembly Building per le riparazioni. La squadra di ingegneri lavora ora per risolvere il guasto e ripristinare la programmazione. La prossima fase dipende dai risultati delle verifiche.

© Virgilio.it - Missione Artemis 2 sulla Luna rimandata, la Nasa annuncia lo stop a marzo per "problemi tecnici"

Il lancio della missione Artemis 2 è stato annullato e rinviato. Non partirà a marzo, come precedentemente annunciato, per “problemi tecnici sul razzo”. Lo ha comunicato Jared Isaacman (comandante della missione). La missione avrebbe dovuto portare gli astronauti intorno alla Luna per la prima volta in oltre 50 anni. Ci sono nuovi slot di lancio disponibili per aprile, ma non è chiaro quanto tempo servirà per risolvere i problemi tecnici. Rinviato il lancio di Artemis 2 Artemis 2, la missione per l’esplorazione lunare, non partirà a marzo. Jared Isaacman ha scritto su X che il lancio è impossibile per motivi tecnici. 🔗 Leggi su Virgilio.it La NASA rinvia il lancio di Artemis II verso la Luna: problemi nel test, prima data utile a marzoLa NASA ha deciso di rinviare il lancio di Artemis II, previsto inizialmente per i prossimi mesi. NASA Artemis II, nuovo rinvio del lancio verso la Luna: le cause e l’impatto sulla data della missioneUn problema nel sistema di elio dello stadio superiore dello SLS ha costretto a riportare il razzo al VAB. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Missione Artemis II, simulazione di lancio riuscita: a marzo il volo per la Luna; Artemis 2, nuovo test di rifornimento per il razzo SLS: la NASA ci riprova; Artemis II, conto alla rovescia verso la Luna: test superato dopo l’allarme idrogeno; Artemis II, il ritorno nello spazio profondo 54 anni dopo Apollo. Missione Artemis II diretta verso la Luna: a causa di un problema potrebbe essere posticipata ad aprileNelle scorse ore Jared Isaacman (amministratore della NASA) ha dichiarato che la missione Artemis II diretta verso la Luna potrebbe essere posticipata fino ad aprile a causa di un problema rilevato do ... hwupgrade.it Artemis 2, nuovo test di rifornimento per il razzo SLS: la NASA ci riprova - Focus.itLa NASA effettua oggi il secondo Wet Dress Rehearsal per il razzo SLS della missione Artemis 2. Obiettivo: superare i problemi tecnici e puntare al lancio. focus.it Artemis II verso la Luna, la Nasa annuncia: la missione non si potrà svolgere a marzo x.com Artemis II verso la Luna, la Nasa annuncia: la missione non si potrà svolgere a marzo - facebook.com facebook