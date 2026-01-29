Design il Salone del Mobile definisce il futuro del progetto

Il Salone del Mobile di Milano si prepara a mostrare le novità del 2026. L’evento, in programma dal 21 al 26 aprile in Fiera Milano, punta a definire le tendenze future del design e dell’arredo. Le aziende presentano prodotti innovativi, con tecnologie all’avanguardia e un’attenzione crescente alla creatività. I visitatori potranno scoprire come il progetto evolve, con un occhio alle influenze globali e alle nuove forme di cultura. La manifestazione si concentra sul rendere il design più funzionale e tecnologico, senza perdere di vista l’aspetto artistico

Il Salone del Mobile.Milano ridefinisce le coordinate del " futuro prossimo del progetto " che si ispira alle chiavi di lettura e di declinazione dell' arredo, del design e del prodotto, innovative dal punto di vista funzionale e tecnologico ma anche della creatività e la cultura sempre più connesse a livello globale, declinate nell'edizione 2026 che si terra dal 21 al 26 aprile prossimi in Fiera Milano. Edizione numero 64 con grandi numeri: oltre 1.900 espositori - il 36,6% esteri - 227 brand con ritorni di prestigiosi, debutto di new entry e l'area di 169mila metri quadrati "sold out" consolidando la manifestazione nel suo ruolo di capitale mondiale del progetto contemporaneo, una piattaforma, o meglio, un'infrastruttura in continua evoluzione con contenuti e percorsi espositivi sempre più integrati.

