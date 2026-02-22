Juventus la disastrosa prova di Openda contro il Como

Lois Openda ha deluso ancora contro il Como, confermando un rendimento insoddisfacente di questa stagione. La causa principale risiede nelle difficoltà di adattamento e nelle scarse occasioni create in attacco, che hanno pesato sulla prestazione complessiva della Juventus. L’attaccante, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a incidere come previsto, lasciando i tifosi perplessi. La sua performance solleva dubbi sulla sua efficacia in questa fase cruciale del campionato.

Lois Openda si sta rendendo protagonista di una stagione oscena. L'attaccante voluto da Comolli ha deluso ancora contro il Como. Il problema con Openda Openda è un disastro totale. Il fallimento clamoroso dell'attaccante voluto da Comolli e per cui è stato fatto saltare il riscatto di Kolo Muani rappresenta uno