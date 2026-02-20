juventus como chance per openda probabili formazioni e dove vedere la sfida in tv

La Juventus affronta il Como in una partita decisiva per la zona Champions, con Openda pronto a scendere in campo. La squadra di casa cerca punti importanti per consolidare la posizione in classifica, mentre i lombardi puntano a sorprendere in trasferta. La sfida si gioca all’Allianz Stadium, visibile anche in diretta tv. I tifosi attendono con ansia questa occasione per vedere da vicino le mosse dei propri beniamini.

Torino, 20 febbraio 2026 – Scontro diretto per il quarto posto tra Juventus e Como, di fronte all'Allianz Stadium. I bianconeri devono mettersi alle spalle il ko con l'Inter e quello in Champions contro il Galatasaray per ripartire a caccia della zona Champions. Quattro punti più indietro la compagine lariana, reduce dal pareggio col Milan nel recupero della 24ª giornata. La formazione allenata da Cesc Fabregas, al primo confronto diretto con Luciano Spalletti, ha ottenuto due punti nelle ultime tre partite e vogliono tornare ad accelerare. Non saranno della sfida per squalifica Kalulu (a cui non è stata concessa la grazia nonostante la richiesta del club bianconero) e Nico Paz.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

