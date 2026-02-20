Juventus-Como chance per Openda Probabili formazioni e dove vedere la sfida in tv
La Juventus affronta il Como in una partita decisiva per la zona Champions, con Openda pronto a scendere in campo. La squadra di casa cerca punti importanti per consolidare la posizione in classifica, mentre i lombardi puntano a sorprendere in trasferta. La sfida si gioca all’Allianz Stadium, visibile anche in diretta tv. I tifosi attendono con ansia questa occasione per vedere da vicino le mosse dei propri beniamini.
Torino, 20 febbraio 2026 – Scontro diretto per il quarto posto tra Juventus e Como, di fronte all'Allianz Stadium. I bianconeri devono mettersi alle spalle il ko con l'Inter e quello in Champions contro il Galatasaray per ripartire a caccia della zona Champions. Quattro punti più indietro la compagine lariana, reduce dal pareggio col Milan nel recupero della 24ª giornata. La formazione allenata da Cesc Fabregas, al primo confronto diretto con Luciano Spalletti, ha ottenuto due punti nelle ultime tre partite e vogliono tornare ad accelerare. Non saranno della sfida per squalifica Kalulu (a cui non è stata concessa la grazia nonostante la richiesta del club bianconero) e Nico Paz.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Pisa-Juventus, Openda verso la conferma. Probabili formazioni e orario tv della sfida
Leggi anche: Roma-Como: dove vedere la partita in TV e streaming, orario e probabili formazioniVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'ultima chance per Openda con la Juventus? Può tornare titolare in campionato dopo due mesi di esclusioni; Inter-Juventus 3-2 oggi, Serie A. La partita e classifica aggiornata; Galatasaray-Juve: disastro a Istanbul, tracollo e infortuni. Le dichiarazioni; Inter-Juventus LIVE.
Juventus-Como, Fabregas senza Nico Paz allo Stadium: il pronosticoPer la vittoria finale i bookie vedono favorita la Juventus: il segno 1 si gioca a 2.00 su Bet365, a 2.05 su Planetwin e a 2.08 su Eplay24 . Il 2 del Como (che all’andata ha battuto 2-0 la Juve ... corrieredellosport.it
Juventus-Como probabili formazioni, ultime dai campi: Bremer in dubbioLe probabili formazioni di Juventus-Como e le ultime dai campi: le scelte di Spalletti su Bremer e Jonathan David ... juvelive.it
Juventus News 24. . #JuveComo si avvicina e dall’Allianz Stadium il nostro @baridonmarco l’ha analizzata attraverso queste 5 notizie dopo la conferenza stampa di #Spalletti Cosa ne pensate #Juventusnews24 - facebook.com facebook
Juventus-Como, la conferenza stampa di Spalletti LIVE alle 16 #SkySport #Juventus #Spalletti #JuventusComo x.com