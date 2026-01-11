Juventus Virtus Entella Under 16 3-1 LIVE | Pamé spacca la porta fiondata da fuori pazzesca

Segui la cronaca in tempo reale della sfida tra Juventus e Virtus Entella Under 16, valida per la quattordicesima giornata del campionato 2025/26. In questa partita, Pamé realizza un gol spettacolare da fuori area, contribuendo alla vittoria dei bianconeri. Di seguito, troverai sintesi, tabellino, moviola e aggiornamenti sul risultato di un incontro che si rivela interessante per lo sviluppo del torneo.

di Fabio Zaccaria Juventus Virtus Entella Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver concluso il 2025 con sole vittorie ospita Virtus Entella nella gara valevole per la quattordicesima giornata di campionato che apre il girone di ritorno: segue LIVE il match. Juventus Virtus Entella Under 16 3-1: sintesi e moviola. 23? Pamé cerca il secondo palo, il suo tiro è però debole anche se preciso 17? GOL DELL’ENTELLA- Gaetani in mischia è il più lesto a mettere in rete, gli ospiti riaprono la gara 3? RADDOPPIO JUVE- Pipitò non sbaglia, raddoppio fulmineo della Juve 1? JUVE IN GOL- Pamé appoggia in rete con giustezza un ottimo passaggio, bianconeri subito in vantaggio Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

