juve vicina al baratro il como infierisce su una signora spenta

La Juventus subisce una sconfitta pesante contro il Como, causata da una prestazione deludente in difesa. I bianconeri non riescono a reagire e vengono superati 2-0 nello stadio di casa. La squadra mostra segni di stanchezza e poca lucidità, permettendo agli avversari di controllare il gioco. La sconfitta mette a rischio le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. La prossima partita sarà decisiva per il futuro del club.

La divisa con le strisce orizzontali non dona alla Juventus. Che allo Stadium viene battuta 2-0 dal Como, adesso più che mai in corsa per un posto nella prossima Champions. La Signora, fischiata dai suoi tifosi dopo il primo ko interno, invece precipita: quarta sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni (15 gol subiti) e a poco serve ricordare le polemiche per il rosso a Kalulu contro l'Inter: la Signora vista ieri è una squadra di nuovo in confusione e con poche idee, indipendentemente dalla difesa a tre o a quattro. Tutto il contrario della formazione di Fabregas, arrivata a Torino senza il suo giocatore più tecnico (Nico Paz) ma capace di dominare la partita: il gol di Vojvoda trovato a inizio gara (male McKennie, poco reattivo Di Gregorio) ha certamente facilitato il compito dei lariani, i quali poi hanno legittimato il vantaggio con una prestazione sopra le righe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Juventus, Romano: ‘Base di accordo economico con Mateta davvero vicina’La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, e uno dei nomi che resta al centro delle valutazioni bianconere è quello di ... it.blastingnews.com

La Juve è vicina a Zeki Celik Secondo quanto riportato da La Stampa, il club bianconero avrebbe bloccato il difensore in vista della prossima sessione di mercato: ci sarebbe già un accordo con l'entourage del calciatore Celik, con contratto in scadenza a - facebook.com facebook

