Como colpita una lista vicina al Blocco Studentesco | il Liceo Volta la espelle dalle elezioni in corso

Durante le recenti elezioni studentesche al Liceo Volta di Como, è emersa una decisione significativa che ha portato all'espulsione di una lista vicina al Blocco Studentesco, suscitando attenzione e discussione tra la comunità scolastica e non solo.

© Ilprimatonazionale.it - Como, colpita una lista vicina al Blocco Studentesco: il Liceo Volta la espelle dalle elezioni in corso Roma, 17 dic – Quanto accaduto al Liceo Volta di Como durante le elezioni studentesche del 24 novembre non è un errore procedurale né una banale controversia regolamentare. È un atto politico. Una lista regolarmente candidata, " Volontà e Partecipazione ", è stata esclusa dalla competizione elettorale a votazioni in corso con una decisione unilaterale della presidenza, senza contraddittorio e senza l'intervento di alcun organo terzo di garanzia. Una scelta che, al netto delle giustificazioni successive, ha prodotto un solo effetto concreto: eliminare dal panorama scolastico un soggetto politico sgradito.

