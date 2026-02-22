Jacob Fatu spiega le ragioni dietro la sua recente assenza

Jacob Fatu ha dichiarato a Busted Open Radio che la sua assenza dalla WWE nel 2025 deriva da una scelta di rinnovamento personale. Ha spiegato che ha deciso di prendersi una pausa per ricaricare le energie e valutare i prossimi passi nella sua carriera. Fatu ha anche condiviso di aver dedicato tempo a migliorare le proprie competenze e a riflettere sui propri obiettivi. Ora, si prepara a tornare sul ring con nuove motivazioni.

© Mondosport24.com - Jacob Fatu spiega le ragioni dietro la sua recente assenza

Jacob Fatu ha spiegato a Busted Open Radio che l’assenza dalla WWE nel corso del 2025 non è stata solo una fase di guarigione, ma un momento di riorganizzazione della vita personale e professionale. L’intervento rivelato al pubblico il 20 febbraio 2026 descrive una pausa necessaria per tornare a muoversi in modo più lineare dentro e fuori dal ring, anche grazie a una riflessione su priorità, famiglia e ritmo quotidiano. tempo di pausa e ristrutturazione della quotidianità hanno caratterizzato quei mesi lontani dalle luci dei riflettori. Fatu ricorda di avere sette figli e di vivere una realtà in cui il genuino sostegno familiare diventa prioritario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Jacob Fatu rivela i motivi dietro la sua prolungata assenzaJacob Fatu spiega i motivi della sua lunga assenza, legata a problemi di salute che lo hanno costretto a fermarsi. Royce Keys scomparso WWE dopo la Royal Rumble: le ragioni dietro la sua assenzaRoyce Keys non si è più fatto vedere in WWE dopo la Royal Rumble, probabilmente a causa di problemi di salute. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: WWE: Jacob Fatu spiega il motivo della sua lunga assenza; Jacob Fatu rivela i motivi dietro la sua prolungata assenza; Jacob Fatu descrive in dettaglio il drammatico intervento chirurgico dentale durante la pausa della WWE. WWE: Jacob Fatu spiega il motivo della sua lunga assenzaJacob Fatu è pronto a riprendersi la WWE dopo una lunga assenza e rivela perchè ha avuto bisogno di allontanarsi dal ring ... spaziowrestling.it Il racconto di Jacob Fatu #TSOW #WWE x.com E' stato forse il SNME più bello tra quelli della nuova era. Non trovate Ecco i risultati: --- CODY RHODES contro JACOB FATU si trasforma in una rissa colossale per l'arena. Il match non parte nemmeno. Alla fine entrambi vengono messi ko da DREW McINTY - facebook.com facebook