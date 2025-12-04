Licei e istituti tecnici di Bologna e provincia | la classifica Eduscopio 2025

Eduscopio 2025 premia i licei e gli istituti tecnici di Bologna e provincia: Copernico e Archimede tra i migliori per preparazione universitaria, Crescenzi-Pacinotti-Sirani per l'inserimento nel lavoro. La Fondazione Agnelli ha pubblicato la nuova edizione di Eduscopio, la piattaforma che dal 2014 supporta gli studenti di terza media e le loro famiglie nella scelta della scuola superiore. Giunta al dodicesimo anno, la piattaforma offre un confronto dettagliato tra gli istituti italiani, basato sui risultati universitari e lavorativi dei diplomati, con dati aggiornati città per città e per ogni indirizzo di studio.

