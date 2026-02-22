Incidente a Monza moto finisce contro un albero e si spezza

Una moto si schianta contro un albero e si spezza in due, provocando il ferimento di un uomo di 45 anni a Monza. La causa dell’incidente è ancora da chiarire, ma sembra che il motociclista abbia perso il controllo durante una curva. Sul posto arrivano i soccorritori, che portano il ferito in ospedale in codice giallo. La scena lascia dietro di sé una moto distrutta e un motivo di preoccupazione per la sicurezza stradale.

I soccorsi nella serata di sabato 21 febbraio, in viale Brianza. Ferito un uomo di 45 anni Una moto distrutta, spezzata in due ai piedi di un albero e un uomo di 45 anni soccorso in codice giallo. Grave incidente stradale a Monza, nel tardo pomeriggio di sabato 21 febbraio. La telefonata con la richiesta di soccorso, come registrato dall'Agenzia regionale emergenza e urgenza, è scattata poco prima delle 17.30 da viale Brianza, il lungo vialone che attraversa la città dalla Villa Reale fino alla sp6. Ed è proprio all'altezza dell'incrocio con via Vincenzo Bellini, poco lontano dalla Reggia di Monza e dal muro di cinta del parco, che è avvenuto il sinistro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Terribile incidente a Lusiglié: moto esce di strada e finisce nella scarpata schiantandosi contro un albero, centauro morto sul colpoUn grave incidente si è verificato questa sera sulla provinciale 41 tra Feletto e Agliè, nella zona di Lusigliè.

Finisce contro un albero e poi si ribalta, incidente stradale nella notte a PiedilucoNella notte, un incidente si è verificato lungo la strada di Canale, che collega Piediluco alla superstrada.

