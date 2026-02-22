In casa col figlioletto poi le fiamme e la tragedia | così è morto Sergio Lippi

Un incendio scoppiato nella casa di Sergio Lippi ha causato la sua morte. Le fiamme sono partite da un guasto alla stufa, come confermato dalle prime indagini. L’incendio si è diffuso rapidamente, rimanendo coinvolto anche il piccolo figlio della vittima. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e hanno estratto i due, ma purtroppo per Lippi non c’era più niente da fare. La casa è stata dichiarata inagibile a causa dei danni.

Sarebbe stato un guasto alla stufa all’origine dell’incendio che, nella giornata di sabato, ha ucciso Sergio Lippi nella sua casa di via Paolo VI a Corteno Golgi. Un rogo improvviso e violento che non ha lasciato scampo al 54enne, originario del paese ma da anni residente a Lugano. Sul posto sono intervenute quattro squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia, insieme ai soccorritori del 118, all’elisoccorso e ai carabinieri. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, al momento dei fatti Lippi si trovava nel garage insieme al figlio di 14 anni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it L'imprenditore Sergio Lippi morto a Corteno Golgi nell’incendio della sua casa: fatale il fumo tossicoSergio Lippi, imprenditore di 54 anni, ha perso la vita a Corteno Golgi a causa di un incendio domestico. “È morto così, intrappolato tra le fiamme”. L’incidente choc, poi la notizia sul famosoUn tragico incidente ha coinvolto Vince Zampella, figura di spicco nel settore dei videogiochi, noto per il suo contributo allo sviluppo di importanti saghe. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Per la morte del figlioletto il pm convoca la madre indagata; ? In casa col figlioletto, poi le fiamme e la tragedia: così è morto Sergio Lippi - BresciaToday; Fugge in caserma col figlioletto dopo le botte del compagno, lui minimizza: Oggi solo due schiaffi. Per lei (piena di lividi) 20...; Ingoia cocaina in casa, morto un bimbo di 15 mesi. In casa col figlioletto, poi le fiamme e la tragedia: così è morto Sergio LippiIl 54enne, residente a Lugano, è stato travolto dalle fiamme dopo uno scoppio nell’appartamento di via Paolo VI ... bresciatoday.it Esplosione in una palazzina, muore l'imprenditore 54enne Sergio Lippi Forte esplosione in una palazzina di Lombro di Corteno Golgi. Perde la vita l'imprenditore 54enne Sergio Lippi. Lieve intossicazione per due persone che hanno tentato di salvare l'uomo - facebook.com facebook