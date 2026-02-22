Il testo e il significato di Resta con me delle Bambole di pezza a Sanremo 2026 | un messaggio d'unione in tempi difficili

Le Bambole di Pezza esordiscono al Festival di Sanremo 2026 con "Resta con me": una canzone di resistenza in un momento di difficoltà globale, in cui la musica diventa un elemento aggregativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Resta con me” delle Bambole di Pezza a Sanremo 2026: significato, rabbia e fragilità di una richiesta che non è solo d’amoreLe Bambole di Pezza portano a Sanremo 2026 il brano “Resta con me”, una canzone che trasmette un messaggio di bisogno e vulnerabilità.

Bambole di Pezza al Festival di Sanremo 2026 con “Resta con me”: “È un inno all’unione contro l’odio. All’Eurovision porteremmo un messaggio contro la guerra”Le Bambole di Pezza, gruppo punk rock tutto al femminile nato nel 1997, portano al Festival di Sanremo 2026 il brano “Resta con me” per esprimere un messaggio di unità contro l’odio.

Vado a Sanremo!: dalle Bambole di Pezza a J-Ax, le reazioni più o meno composte dei Big

