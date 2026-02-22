il signore delle mosche una serie politica che ci serve da specchio

Il signore delle mosche ha generato polemiche per la sua rappresentazione cruda della natura umana. La serie, che si ispira al celebre romanzo, mette in scena conflitti e comportamenti violenti, creando scontri tra personaggi in ambienti isolati. La scelta di mostrare scene dure e dialoghi diretti ha acceso discussioni tra spettatori e critici. Questa trasposizione televisiva riflette le tensioni sociali attuali e invita a riflettere sulle fragilità della società.

Adattare un libro per la televisione non è mai facile. Sono linguaggi diversi, con necessità diverse, che in teoria si rivolgono a pubblici diversi. È vero: a volte possono coincidere e sovrapporsi, ma è inutile sperare in una conversione assoluta di lettori in spettatori e viceversa. Il signore delle mosche, su Sky e NOW il 22 febbraio e il primo marzo, non fa eccezione. Anzi, forse rappresenta esattamente l’eccezione. La miniserie parte dall’omonimo libro del premio Nobel William Golding, ma trova rapidamente un’altra strada: non contemporanea, ma decisamente più vicina a un gusto e a un’impostazione estetica attuali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il signore delle mosche: il trailer della serie in arrivo su Sky e NOW dal 22 febbraio

Sky a tutta fiction. Da Gucci e mala milanese al Signore delle mosche

