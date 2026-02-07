sky a tutta fiction da gucci e mala milanese al signore delle mosche

Sky punta forte sulle serie TV e sui film, mentre il panorama dello streaming si riempie di nuove piattaforme. Gli spettatori si trovano nel mezzo di una vera battaglia: tra offerte che si moltiplicano e un pubblico sempre più confuso, non sanno più a quale contenuto dedicarsi. In un’epoca in cui le scelte si fanno infinite, rimanere aggiornati è diventato un vero problema.

Sugli schermi infuria la battaglia. Le piattaforme si moltiplicano, e lo spettatore non sa più a che video votarsi. Al già affollato gruppo si è appena aggiunto Hbo, la casa americana che produce fiction di qualità. Ha rotto la proverbiale fratellanza con Sky e si è messa in proprio. Dunque Sky cerca di reagire, e soprattutto di tenere incatenato il proprio abbonato, offrendo sempre più prodotti e (speriamo) di sempre maggiore qualità. In un incontro stampa la piattaforma ha servito un assaggio di quel che si potrà vedere in futuro, su Sky e su Now. Le prime tre le stanno girando ora. Gucci – Fine dei giochi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

