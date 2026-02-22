Il referendum si trasforma in un episodio di guerra civile ideologica, alimentato dalla polarizzazione tra le fazioni politiche. La forte divisione tra i sostenitori e gli avversari crea tensioni che spesso sfociano in scontri verbali e minacce. Le dispute si accendono sulle questioni più delicate, coinvolgendo anche gruppi organizzati. Questa dinamica riflette un sistema politico che fatica a trovare punti di incontro e alimenta il clima di conflitto nel paese.

La guelfo-ghibellinizzazione dello scontro referendario e i conati di guerra civile ideologica sono un’eccezione o la regola del nostro sistema partitico? Risposta: sono la regola della Seconda Repubblica. La conferma viene, se analizziamo da vicino il paradosso di questa campagna elettorale impropria. Il paradosso: Fratelli d’Italia, che proviene da Alleanza nazionale, che non era fascista, che proveniva dal Movimento sociale italiano, partito del “non rinnegare, non restaurare” il Fascismo (copyright democristianissimo di Giorgio Almirante ), che proveniva dalla fascistissima Repubblica sociale italiana, propone niente di meno che la cancellazione di quell’unicità delle carriere dei magistrati, che fu invece sancita dal “Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

A Carovigno nasce un comitato di società civile per il "no" al referendum costituzionaleA Carovigno è stato costituito il Comitato della società civile per il “no” al prossimo referendum costituzionale.

La società civile in un comitato per il "No" al referendum costituzionaleIn provincia di Lecco, cittadini e cittadine si uniscono in un comitato per il

E se.. al referendum del 1946 avesse vinto la Monarchia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il referendum, un episodio di guerra civile; Il senso di un referendum: Radio Italians, Beppe Severgnini risponde ai vostri messaggi vocali | Podcast; Meloni: giuste le parole di Mattarella sul Csm, al referendum non si vota su di me; L'effetto Drive-in della sinistra sul referendum.

Tensione ad Asti al banchetto per il referendum sulla giustizia, FDI: Questo non è dissenso, è attacco alla democraziaTensione questa mattina ad Asti, dove un banchetto informativo per il Sì al referendum costituzionale sulla giustizia è stato al centro di un episodio ... atnews.it

L'effetto Drive-in della sinistra sul referendumAmavano il programma di Ricci e la separazione delle carriere. Poi sono diventati di destra. Ma solo chi ha avuto la fortuna di non avere mai a che fare con la giustizia italiana può permettersi il lu ... ilfoglio.it

Fascismo o immigrazione Il melodramma politico batte la noiosa separazione delle carriere. Non è un referendum, è un episodio del Trono di Spade. Ormai il film è iniziato e non c’è modo di fermarlo - @SalvatoreMerlo x.com

Fascismo o immigrazione Il melodramma politico batte la noiosa separazione delle carriere. Non è un referendum, è un episodio del Trono di Spade. Ormai il film è iniziato e non c’è modo di fermarlo - Salvatore Merlo - facebook.com facebook