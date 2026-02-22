il programma per il secondo posto fari sul medicina

Il Mezzolara ha conquistato una vittoria schiacciante contro il Castenaso, mantenendo un ritmo impressionante nelle ultime settimane. La squadra ha dimostrato grande determinazione, arrivando all'undicesima vittoria nelle ultime 12 partite e rafforzando la sua posizione in classifica. Con questa prestazione, il team si avvicina al secondo posto, mentre la Spal resta distante di 13 punti. La corsa al podio continua senza sosta.

Il Mezzolara non fa sconti nemmeno al Castenaso, centra l’ undicesima vittoria nelle ultime 12 giornate e si porta a +13 sulla Spal. È un rullo compressore la squadra di Zecchi, che allo stadio Zucchini di Budrio sblocca immediatamente il risultato con Chmangui, poi controlla la partita e raddoppia allo scadere con Ganzaroli per il definitivo 2-0. Nella migliore delle ipotesi quindi oggi la Spal avrà la possibilità di tornare a -10, non proprio quello che si augurava mister Parlato alla vigilia del match con l’ Osteria Grande. Risultato a sorpresa invece nell’altro anticipo della venticinquesima giornata del girone B di Eccellenza, col Solarolo che lancia importanti segnali di vita in coda alla classifica superando di misura il più quotato Cava Ronco nel finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

