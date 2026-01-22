Venerdì a Melbourne si svolge la sesta giornata dell'Australian Open, con Alcaraz che disputa il secondo match sul centrale e Paolini in campo alle 7. Il programma include anche incontri di Sabalenka, Errani-Vavassori, Zverev, Medvedev e De Minaur, offrendo un quadro completo delle gare in programma nel torneo.

Dopo un giovedì ricco di azzurri sui due campi principali, neanche un italiano sarà presente sulla Rod Laver Arena o sulla Margaret Court nella giornata di venerdì 23 gennaio, la prima dei terzi turni. Scenderanno in campo i 16 giocatori e le 16 giocatrici ancora in gara nella parte alta dei due tabelloni. Ad aprire il programma del campo principale, alle 1.30 italiane tra giovedì 22 e venerdì 23, sarà la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, opposta ad Anastasia Potapova. A seguire il primo giocatore Atp, Carlos Alcaraz, in un match dal potenziale altissimo contro il gioco fantasioso e fuori dagli schemi di Corentin Moutet: prima sfida in assoluto tra i due. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz secondo match sul centrale, Paolini in campo alle 7: il programma di venerdì a Melbourne

