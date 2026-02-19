La piena del Tevere divora il parco d' affaccio del Foro Italico

Le forti piogge di gennaio e febbraio hanno fatto salire il livello del Tevere, che ha rotto gli argini vicino al Foro Italico. La piena ha trascinato acqua e detriti nel parco d’affaccio, sommergendo i campi e le panchine. La situazione ha portato alla chiusura temporanea di alcune aree pubbliche e alla mobilitazione dei vigili del fuoco. Il rischio di ulteriori allagamenti rimane alto, mentre le autorità monitorano attentamente il fiume. La piena ha lasciato il segno sul paesaggio urbano e verde della zona.

Denuncia della Lega: "Attrezzature danneggiate e tutto ricoperto di fango". Ma dal Comune spiegano: "Danni precedenti alla piena, le attrezzature sportive sono testate anche contro il trascinamento" Le abbondanti piogge che si sono abbattute su Roma e la sua provincia tra l'inizio di gennaio e metà febbraio hanno comportato un graduale innalzamento dei livelli dei fiumi. Anche del Tevere. E, come prevedibile, l'attenzione più importante è ricaduta sulle banchine. Due giorni fa la Protezione Civile ha sottolineato l'importanza di restarne alla larga. Un mese e mezzo fa sono anche state chiuse.