Il Palace lascia tardi mentre la crisi del Sunderland continua

Il Palace lascia il campo tardi a causa di un rigore concesso nei minuti finali. La decisione arbitrale ha cambiato le sorti della partita, portando la squadra a subire il pareggio negli ultimi istanti. I giocatori avversari hanno approfittato della situazione per aumentare la pressione e segnare il gol decisivo. La gara si è conclusa con un risultato che rischia di influenzare la posizione in classifica del club. La squadra dovrà ora analizzare gli errori commessi in campo.

2026-02-22 18:18:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals: Pronostico Sunderland-Crystal Palace: il cammino rimane immacolato L'incontro tra Sunderland e Crystal Palace, valido per la ventiduesima giornata di Premier League, si svolgerà sabato alle 16. Sunderland–Crystal Palace: preview, probabili formazioni e pronostico Analisi della partita Sunderland–Crystal Palace: approfondimenti su probabili formazioni e pronostico.