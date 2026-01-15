Pronostico Sunderland-Crystal Palace | il cammino rimane immacolato

L’incontro tra Sunderland e Crystal Palace, valido per la ventiduesima giornata di Premier League, si svolgerà sabato alle 16. In questa occasione, entrambe le squadre cercano un risultato positivo nel cammino di campionato. Di seguito, vengono analizzate le probabili formazioni e formulato un pronostico basato sulle ultime prestazioni e sulla forma attuale delle squadre.

Sunderland-Crystal Palace è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Alla ricerca della continuità. Sunderland e Cristal Palace sono due formazioni che in questa stagione non sono mai riuscite, praticamente, a dare un senso concreto al proprio campionato. Due squadre che non lottano per la salvezza, ovviamente, ma che hanno delle grosse ed evidenti difficoltà a trovare un filo conduttore. Gli ospiti, inoltre, hanno già lasciato il cammino in Fa Cup – trofeo conquistato nel 2025 – eliminati da una squadra di sesta serie allenata dal fratello di Rooney.

