Dall' ex Banca d' Italia a Polo culturale universitario tutto pronto per l' inaugurazione

Lunedì 19 gennaio alle 9:30, l’Università di Messina aprirà ufficialmente il nuovo Polo Culturale UniMe in piazza Cavallotti. L’edificio, un tempo sede della Banca d’Italia, è stato ristrutturato e destinato a spazio dedicato alla cultura e alla formazione. L’evento segna un momento importante per l’ateneo, che rafforza il suo impegno nel promuovere iniziative culturali e accademiche nel centro della città.

Lunedì 19 gennaio, alle 9,30, l'Università di Messina inaugurerà il nuovo Polo Culturale UniMe di piazza Cavallotti, ospitato nello storico palazzo che per quasi un secolo ha accolto la sede della Banca d'Italia. L'intervento di riqualificazione restituisce alla città un edificio di grande valore.

