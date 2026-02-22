La società ’Nativa’ ha organizzato un evento a Bagno di Romagna per promuovere il turismo conferenziale e d’affari. La decisione deriva dalla crescente domanda di incontri professionali in questa zona, nota per le sue strutture ricettive e bellezze naturali. Durante l’iniziativa, le aziende locali hanno presentato offerte e servizi pensati per attrarre clienti business. La presenza di ’Nativa’ punta a rafforzare questa strategia e ad aumentare la visibilità del territorio.

La società ’Nativa’, realtà impegnata nell’accompagnare le aziende nei percorsi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance, ospite a Bagno di Romagna. La soddisfazione del sindaco Enrico Spighi e dell’assessore al Turismo, Mattia Lusini: "Per due giorni, 65 persone provenienti da Roma hanno vissuto il nostro territorio in modo autentico: la natura, le terme, il borgo e una serie di attività di team building pensate per favorire la scoperta e la relazione con il luogo. Questo è esattamente il senso del lavoro che stiamo portando avanti insieme a Smartway, agenzia organizzatrice dell’evento, vale a dire mettere in connessione competenze, strutture e persone, e far conoscere Bagno a nuove realtà che arrivano per lavoro e ripartono con un’esperienza da raccontare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Turismo, il Comune di Genova punta sui congressi per un turismo “fuori stagione”Il Comune di Genova ha approvato nuove strategie per promuovere il turismo attraverso il settore dei congressi e degli eventi.

Carnevale, IA e Cultura: L’Italia punta su turismo innovativo e tradizione per un giro d’affari da 1,5 miliardi.Il Carnevale, l’intelligenza artificiale e la cultura attirano l’attenzione dell’Italia, che punta a rilanciare il turismo con progetti innovativi e tradizioni secolari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Comune punta sul turismo conferenziale e d’affari; Riqualificazione Giardini Govi, presentata la bozza preliminare del progetto; Crisi del commercio, il Comune punta gli occhi sul bando regionale; Il Comune incontra gli artigiani: Si punta su una variante generale del Prg per unire le esigenze delle aree produttive con viabilità, accessibilità e servizi.

Il Comune di Genova punta sui congressi per un turismo fuori stagioneGenova - Approvati dalla giunta comunale, su proposta dell'assessora al Turismo e Marketing territoriale Tiziana Beghin, gli indirizzi per la realizzazione di azioni finalizzate a incentivare il ... ilsecoloxix.it

Il Comune di Trapani punta sui bus intelligenti per sconfiggere il traffico #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook