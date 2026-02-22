Il Capodanno cinese a Roma a piazza Vittorio E’ l’anno del cavallo – Il video

Il Capodanno cinese a piazza Vittorio si è celebrato con numerosi eventi, attirando migliaia di persone. La festa è stata organizzata per segnare l’inizio dell’anno del cavallo, portando musica, balli e sfilate tradizionali. Le strade si sono riempite di luci e colori, mentre i partecipanti hanno condiviso momenti di allegria e tradizione. La piazza si è trasformata in un grande palcoscenico per questo appuntamento annuale, che continua a richiamare molti visitatori.

(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2026 Le immagini dei festeggiamenti per il Capodanno cinese a Roma a piazza Vittorio. E’ l’anno del cavallo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video La rivolta dei diplomatici contro la «svolta spirituale» della Farnesina: «Messe, rosari e viaggi in Terra Santa, dov’è la laicità dello Stato?» Russia alle Paralimpiadi, il ministro Abodi contro il Cio: «Un paese che uccide civili non può avere la bandiera ai Giochi» Referendum, l’affondo di Mantovano: «I toni più estremi arrivano dai magistrati, è sconcertante». 🔗 Leggi su Open.online Roma festeggia il Capodanno Cinese: tutti gli appuntamenti per l’Anno del Cavallo di FuocoRoma celebra il Capodanno Cinese perché la comunità asiatica della città ha organizzato una serie di eventi per l’Anno del Cavallo di Fuoco, coinvolgendo migliaia di persone. Capodanno cinese 2026: presentazione eventi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cosa fare per il Capodanno Cinese a Roma? Scopri gli eventi in programma di Mercato Centrale; Capodanno Cinese 2026 a Torino; Capodanno Cinese, il 2026 è l’anno del Cavallo di fuoco: gli eventi a Milano; Capodanno Cinese 2026 a Milano: la parata all'Arco della Pace. Capodanno Cinese 2026 a Napoli. Date e programmaAl Centro Direzionale di Napoli il 28 febbraio e 1 marzo 2026 si festeggia il Capodanno Cinese con spettacoli e tradizioni. napolike.it Capodanno cinese, oltre 10 mila a Prato per la sfilata del dragoneI festeggiamenti per il Capodanno cinese nella capitale orientale d'Italia sono un successo. ansa.it Macerata, un fiume di colori, suoni e volti: in tanti per il Capodanno cinese - facebook.com facebook Aspettando di festeggiare il Capodanno Cinese in Piazza Ferretto, ce la spassiamo con gli artisti del #CarnevaleVenezia2026! x.com