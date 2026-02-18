Roma festeggia il Capodanno Cinese | tutti gli appuntamenti per l’Anno del Cavallo di Fuoco

Roma celebra il Capodanno Cinese perché la comunità asiatica della città ha organizzato una serie di eventi per l’Anno del Cavallo di Fuoco, coinvolgendo migliaia di persone. Le strade principali si riempiono di lanterne rosse, danze tradizionali e esposizioni di artigianato, creando un’atmosfera vivace e colorata. La festa si estende tra piazze e mercati, con spettacoli che richiamano antiche usanze e nuove interpretazioni.

Roma è già tornata a colorarsi di rosso e oro per una delle festività più attese dalla comunità internazionale presente in città: il Capodanno Cinese porta nella Capitale tradizioni millenarie, simboli e celebrazioni che trasformano strade e piazze in un ponte culturale tra Oriente e Occidente. L' Anno del Cavallo di Fuoco – cominciato questo 17 febbraio – segna l'inizio di un nuovo ciclo, accompagnato da eventi diffusi pensati per coinvolgere cittadini e visitatori. Le celebrazioni accompagneranno la città fino alla Festa delle Lanterne del 3 marzo, chiusura simbolica del nuovo anno lunare dedicato a energia, vitalità e spirito di esplorazione.