I numeri VAR in Europa

Il VAR ha effettuato 159 interventi su 396 partite delle competizioni UEFA, con il 68% dei casi legati a gol annullati o confermati. Questa tecnologia ha cambiato il corso delle partite, intervenendo in modo deciso e immediato. Un esempio concreto riguarda la revisione di decisioni su reti contestate, che ha portato a modificare risultati in diverse gare. La sua presenza continua a influenzare il modo in cui si gioca e si arbitra nel calcio europeo.

2026-02-16 14:25:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Il VAR ha apportato 159 correzioni in 396 partite delle competizioni UEFA per club, il 68% delle quali riguardava i gol, finora in questa stagione, in cui ce ne sono stati 1.080 interventi del sistema fino ad oggi. Secondo i dati presentati dalla UEFA, L’8% delle correzioni si riferiva a cartellini rossi per condotta violenta, falli ed evidenti occasioni da rete, e il 24% a situazioni di fuorigioco mani o falli in attacco. Ogni 3,6 partite è stata effettuata una revisione in campo e dopo queste revisioni sono state risolte 103 correzioni e 56 questioni fattuali, con 8 conferme della decisione arbitrale dopo revisione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Douglas Luiz, il ritorno dall’infortunio in Europa League sta andando benissimo: numeri importantissimi alla fine del primo tempo. Ecco i suoi numeriDouglas Luiz sta vivendo un ottimo momento nel suo ritorno dall’infortunio in Europa League, dimostrando grande efficienza e impatto sul campo.

Calcio in Europa e nel mondo: ecco i numeri aggiornatiIl calcio, uno degli sport più seguiti a livello globale, genera cifre considerevoli sia in Europa che nel resto del mondo.

Conquering Titan: Our Next Home

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Calvarese: Numeri ufficiali, Inter unica con zero favori arbitrali. Dato che emerge da…; Serie A – Designazioni arbitrali: Manganiello a Lecce e Piccinini a Milano; Allegri: Var, cosa più importante è l'oggettività. Firmerei per spareggio con l'Inter? Intanto...; Povero calcio.

Arbitri professionisti? Guadagnano già tanto. Il vero problema è il protocollo VarDopo Juve-Lazio, Spalletti è sbottato: In campo ci sono 22 professionisti e un precario. L'arbitro non è un professionista: va a casa, deve pensare ad altro e non sa se l'anno prossimo farà ancora l' ... msn.com

La Corte Suprema ferma i dazi di Trump. Nonostante il Presidente abbia costruito la sua narrazione sullo squilibrio commerciale tra USA ed Europa, i dati raccontano una realtà diversa. Qual è la verità dietro i numeri Ne parliamo nel nuovo episodio di 3 Fatt - facebook.com facebook