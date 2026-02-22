I membri dei Radiohead hanno fondato l’ennesima società nuovo album in arrivo?

I Radiohead hanno annunciato la creazione di una nuova società, probabilmente legata ai loro progetti futuri. La decisione arriva dopo il successo delle recenti esibizioni dal vivo, che hanno riscosso grande interesse tra i fan. La formazione si prepara a lavorare su un nuovo album, di cui si parla da mesi. La notizia ha già sollevato molte aspettative tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Restano da vedere quali sorprese porteranno.

Dopo il ritorno alla dimensione live, che li ha visti protagonisti lo scorso autunno sui palchi europei, per i Radiohead sembrano essere maturi i tempi per la pubblicazione di un nuovo album. Yorke e soci hanno fondato una nuova società a responsabilità limitata, indizio che lascia presagire ad un nuovo capitolo musicale in arrivo, come è già accaduto in passato per i precedenti lavori in studio. L'ultimo album A Moon Shaped Pool è datato maggio 2016, pochi mesi dopo che la band aveva registrato la società Dawn Chorus LLP. Recentemente, avevano creato la Spin With A Grin LLP, sei mesi prima dell'annuncio della ristampa di Kid A Mnesia (2021), seguita dalla Self Help Tapes LLP, prima di annunciare l'album di debutto dei The Smile.