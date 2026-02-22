Gyokeres è inarrestabile! L' Arsenal dilaga e Vicario ne prende quattro

Gyokeres ha segnato quattro gol, portando l'Arsenal a vincere il derby contro il Tottenham 4-1. La sua performance ha spinto la squadra a distanziarsi di cinque punti dal Manchester City in classifica. Il giocatore ha dimostrato grande determinazione, sfruttando ogni occasione offensiva. La partita si è accesa fin dai primi minuti, con Gyokeres protagonista assoluto. La vittoria rafforza la posizione dei Gunners nella corsa al titolo.

L'Arsenal batte 1-4 il Tottenham e fa suo il "North London derby", allungando a +5 sul Manchester City in testa alla Premier League. Eze e Gyokeres sono i dominatori assoluti, entrambi autori di una doppietta, mentre a nulla serve la rete di Kolo Muani per gli Spurs. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter Arsenal LIVE 1-3: Gyokeres cala il trisAlle 21, a San Siro, si affrontano Inter e Arsenal nel 7° turno della fase a gironi di Champions League.

L’Arsenal avrebbe dovuto ingaggiare Ollie Watkins invece di Viktor GyokeresL’Arsenal avrebbe dovuto considerare l’ingaggio di Ollie Watkins invece di Viktor Gyokeres quest’estate.

Caso Gyokeres, il presidente dello Sporting è durissimo: Multa salata e scuse al gruppoSiamo tranquilli. Tutto si risolverà con la chiusura del mercato, una multa salata e le scuse al gruppo, così Frederico Varandas, presidente Sporting, sul caso Gyokeres: l'attaccante, obiettivo di ... corrieredellosport.it

Arsenal, Gyokeres: Qui per dimostrare il mio valore. Non vedo l'ora di iniziareTifoseria fantastica, bello vedere il loro supporto Gyokeres ha continuato: È un grande onore giocare per la propria nazionale e far gol per loro. Allo Sporting ho segnato anche qualche gol in ... sport.sky.it

Lo Sporting Lisbona l’ha fatto di nuovo: dopo Gyokeres ecco il nuovo bomber da record. Si chiama Luis Suarez, già il nome promette bene, e non sta per niente facendo rimpiangere l’attuale attaccante dell’Arsenal. Questa volta il club portoghese è andato a p - facebook.com facebook