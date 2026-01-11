L’Arsenal avrebbe dovuto ingaggiare Ollie Watkins invece di Viktor Gyokeres

L’Arsenal avrebbe dovuto considerare l’ingaggio di Ollie Watkins invece di Viktor Gyokeres quest’estate. L’attaccante svedese, arrivato dal Coventry City, sta incontrando alcune difficoltà ad adattarsi alla Premier League, sollevando dubbi sulla scelta effettuata. In questo articolo analizziamo i motivi di questa decisione e le potenziali alternative che avrebbero potuto rafforzare la rosa dei Gunners.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta e l’attaccante Viktor Gyokeres (foto di Justin Setterfield, Julian FinneyGetty Images) L’Arsenal deve iniziare a rimpiangere la decisione di ingaggiare Viktor Gyokeres quest’estate dopo le sue evidenti difficoltà ad adattarsi alla Premier League. Gyokeres è stato estremamente prolifico nell’ex club dello Sporting Lisbona, segnando il fondo della rete per l’incredibile cifra di 97 volte in 102 presenze in due stagioni. Ciò ha spinto l’Arsenal a pagare 64 milioni di sterline per ingaggiare il nazionale svedese dallo Sporting la scorsa estate (pagamento tramite BBC Sport), con un accordo che sembra entusiasmante per dare a Mikel Arteta un cannoniere più naturale rispetto ad altri attaccanti come Kai Havertz e Gabriel Jesus. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

