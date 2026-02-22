Guida TV Sky Cinema e NOW | Enzo Domenica 22 Febbraio 2026

Enzo segnala che questa sera Sky Cinema e NOW trasmettono film di grande richiamo, tra cui “Il gladiatore 2” e “Blade Runner 2049”, a causa della forte richiesta del pubblico. La programmazione include anche commedie cult, film d’azione e prime visioni, offrendo una vasta scelta di generi. La serata si svolge tra emozioni intense e storie coinvolgenti, con la visione di film pronti a catturare l’attenzione degli spettatori. La programmazione inizia alle 21 su Sky Cinema Uno HD e NOW.

Sky Cinema e NOW stasera con Il gladiatore 2, Blade Runner 2049, commedie cult e prime visioni tra azione, animazione e grandi storie Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) Enzo vede Pierfrancesco Favino al centro di un racconto intenso e contemporaneo sul bisogno di trovare il proprio posto nel mondo. A soli sedici anni, Enzo sceglie di lasciare la scuola e una vita agiata per diventare muratore, rompendo con le aspettative.