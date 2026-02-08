Questa sera alle 21.15 su Sky Cinema Uno e NOW viene trasmesso “Così è la vita”. Il film, con Aldo, Giovanni e Giacomo, mescola comicità surreale e momenti di malinconia leggera. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati della commedia italiana.

Sky Cinema Uno e NOW propongono Così è la vita alle 21.15 con Aldo, Giovanni e Giacomo tra comicità surreale, malinconia leggera e dialoghi diventati cult. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) va in onda Così è la vita, una delle commedie più amate di Aldo, Giovanni e Giacomo, che qui giocano ancora una volta sul contrasto tra caratteri opposti e situazioni assurde. Aldo, detto Bancomat, è un piccolo detenuto che, quasi per caso,. su Digital-News.it Sky Cinema Uno e NOW propongono Così è la vita alle 21.15 con Aldo, Giovanni e Giacomo tra comicità surreale, malinconia leggera e dialoghi diventati cult. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Così è la vita, Domenica 8 Febbraio 2026

Approfondimenti su Sky Cinema

Questa sera su Sky Cinema e NOW va in onda la prima di Inside Man: Most Wanted.

Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per domenica 25 gennaio 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Russians at War | UNCENSORED | Rare Frontline Access Documentary

Ultime notizie su Sky Cinema

Argomenti discussi: Guida tv 31 gennaio 2026, programmi di stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 2 febbraio 2026, i programmi di stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 30 gennaio 2026, programmi di stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 7 febbraio 2026, programmi di stasera in chiaro e su Sky.

Domani in TV su Sky Cinema SuspenceScopri la programmazione televisiva di Sky Cinema Suspence con tutte le informazioni sui programmi in onda durante la giornata per sapere cosa fanno e cosa c'è da vedere domani in TV su Sky Cinema ... movieplayer.it

Sky Cinema Uno e NOW, Una pallottola spuntata debutta in prima TV con Liam NeesonUna pallottola spuntata in prima TV con Liam Neeson nei panni di Frank Drebin Jr., tra reboot, gag slapstick e ironia anni Novanta Sky Cinema presenta in ... digital-news.it

Alcuni scatti dal dietro le quinte di #TreCiotole, dal 9 febbraio disponibile in esclusiva su Sky Cinema e on demand facebook

Guida TV Sky Cinema e NOW: Ti presento Sofia, Venerdi 6 Febbraio 2026 x.com