Guida TV Sky Cinema e NOW | Così è la vita Domenica 8 Febbraio 2026
Questa sera alle 21.15 su Sky Cinema Uno e NOW viene trasmesso “Così è la vita”. Il film, con Aldo, Giovanni e Giacomo, mescola comicità surreale e momenti di malinconia leggera. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati della commedia italiana.
Sky Cinema Uno e NOW propongono Così è la vita alle 21.15 con Aldo, Giovanni e Giacomo tra comicità surreale, malinconia leggera e dialoghi diventati cult. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) va in onda Così è la vita, una delle commedie più amate di Aldo, Giovanni e Giacomo, che qui giocano ancora una volta sul contrasto tra caratteri opposti e situazioni assurde. Aldo, detto Bancomat, è un piccolo detenuto che, quasi per caso,.
