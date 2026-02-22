Groenlandia la verità sugli Inuit | il caso che imbarazza Europa e Danimarca

Il conflitto tra le comunità Inuit in Groenlandia e le autorità danesi nasce da una disputa sulle risorse minerarie e il rispetto dei diritti locali. Le tensioni sono aumentate dopo che alcuni leader locali hanno accusato il governo di Copenhagen di ignorare le esigenze della popolazione indigena. Le proteste si sono diffuse tra i residenti, che chiedono maggiore autonomia e trasparenza nelle decisioni. La questione rimane aperta e coinvolge anche l’Europa, che cerca di mediare tra le parti.

Quel “despota” di Donald Trump – sia detto per inciso votato in libere elezioni da 78 milioni di statunitensi – va ammonito e Ursula von der Leyen con la faccia di circostanza tuona: «La cooperazione è più forte del confronto, la legge è più forte della forza. Questi sono principi che valgono non solo per la nostra Unione europea, ma anche per la Groenlandia». Ma di quali principi si parla e in nome di chi? Della Danimarca o degli Inuit? Questa Europa così fiera del proprio diritto che appena il leader canadese Mark Carney dice un’ovvietà («a tavola o sei invitato o sei nel menù») lo applaude come paladino della democrazia è in grado di sciogliere le proprie contraddizioni? E così mentre s’indigna per Trump che prima vuole conquistare, poi si acconcia a comprare la Groenlandia dando un milione di dollari ad abitante, nulla dice ai danesi che hanno programmato un silente “genocidio” (parola tornata assai di moda) dei veri padroni della Groenlandia: gli Inuit. 🔗 Leggi su Panorama.it

Groenlandia, Trump verso Davos minaccia l’Europa

