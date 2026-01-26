Il video virale sulla Groenlandia che infiamma i social | cosa c’è dietro il video che imbarazza l’America?

Recentemente, un breve video pubblicato su TikTok ha attirato l’attenzione globale per il suo contenuto provocatorio e simbolico, generando discussioni sui social. In particolare, il filmato riguarda la Groenlandia e ha suscitato reazioni contrastanti, alimentando anche alcune controversie legate agli Stati Uniti. In questa analisi, si approfondiscono le dinamiche dietro al video e le possibili implicazioni di questa vicenda.

Negli ultimi giorni, un breve video pubblicato su TikTok ha attirato l'attenzione internazionale per il suo contenuto provocatorio e simbolico. Girato tra la neve e i paesaggi artici della Groenlandia, il filmato mostra due giovani che imitano in modo caricaturale la postura ricurva associata ai tossicodipendenti da fentanyl. Il gesto è accompagnato dalla scritta " Bringing American culture to Greenland " e dalla canzone Fortunate Son dei Creedence Clearwater Revival. In poche ore, il video è diventato virale, trasformandosi in un caso mediatico discusso ben oltre i confini dell'isola. La postura imitata, nota come " fentanyl fold ", è un'espressione visiva tristemente legata alla crisi degli oppioidi negli Stati Uniti.

