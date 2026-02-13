Giornata serena con punte di 16 gradi | sabato torna la pioggia
Giornata serena con punte di 16 gradi, mentre il cielo si mantiene limpido sulla regione grazie alle correnti più asciutte provenienti dal nord-ovest; tuttavia, dalla Francia sta arrivando una perturbazione, che domani porterà un forte peggioramento con la formazione di un minimo di bassa pressione nel Mar Mediterraneo.
Tempo stabile quest’oggi sulla nostra regione per correnti più asciutte dai quadranti nord-occidentali, ma dalla Francia è in arrivo una nuova perturbazione che domani causerà la formazione di un profondo minimo di bassa pressione sul Mar Mediterraneo. Domenica nuovo miglioramento del tempo per l’arrivo di correnti settentrionali, seguite da un generale calo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 13 febbraio 2026 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque salvo qualche nebbia in mattinata nel mantovano. Dal tardo pomeriggio rapido aumento della nuvolosità a partire da ovest con cielo nuvoloso in serata.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Dopo la pioggia torna il sereno e con punte di 21 gradi, ma il fine settimana sarà grigio
Dopo le piogge, il cielo si apre con punte di 21 gradi, ma il fine settimana si preannuncia grigio.
Meteo, settimana instabile in Sicilia: piogge in arrivo e Scirocco, punte di 21 gradi a Palermo
Questa settimana in Sicilia sarà caratterizzata da tempo instabile.
Attese punte di 40° in AltoTevereQuesta settimana inizierà con la presenza di un imponente campo di alta pressione che continuerà a portare tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Tuttavia da domani un nuovo flusso perturbato si ... rainews.it
