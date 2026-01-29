Giorgetti | Partita a scacchi Lega-Vannacci? E' una scienza non un gioco – Il video

Il ministro Giorgetti interviene in modo deciso sulla polemica tra Lega e Vannacci, sottolineando che non si tratta di un semplice gioco ma di una vera e propria scienza. Lo ha detto durante la presentazione di un volume dedicato a Roberto Maroni alla Camera, chiarendo che questa disputa va affrontata con serietà e competenza.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Partita a scacchi Lega-Vannacci? "E' una scienza, non un gioco" così il Ministro Giorgetti, a margine della presentazione volume "Roberto Maroni – Discorsi politici e parlamentari", alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

