Genoa Torino LIVE 2-0 | ultimi minuti Norton-Cuffy e Ekuban decidono la gara

Norton-Cuffy e Ekuban segnano i gol decisivi, determinando il risultato di 2-0 nella partita tra Genoa e Torino. La causa della vittoria del Genoa risiede nelle azioni decisive dei due giocatori, che hanno sfruttato le occasioni più importanti nel secondo tempo. La gara si gioca al Ferraris, con i padroni di casa che cercano punti fondamentali per la salvezza. La partita entra negli ultimi minuti con il risultato ancora in bilico.

