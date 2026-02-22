Genoa Torino LIVE 2-0 | fine primo tempo Norton-Cuffy e Ekuban portano De Rossi avanti!

Norton-Cuffy e Ekuban segnano, portando il Genoa in vantaggio contro il Torino. La causa è la buona pressione dei padroni di casa, che dominano il primo tempo con azioni rapide e precise. La partita al Ferraris mostra un Genoa più determinato, mentre il Torino fatica a reagire. I tifosi assistono a un primo tempo intenso, con i liguri che cercano di consolidare il vantaggio. La sfida continua nel secondo tempo, con entrambe le squadre in lotta per i tre punti.

© Calcionews24.com - Genoa Torino LIVE 2-0: fine primo tempo. Norton-Cuffy e Ekuban portano De Rossi avanti!

Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Ranieri rivela: «Con la panchina ho chiuso, troppo faticoso. Penso che finirò la carriera così alla Roma, poi mai dire mai.» Stadio Franchi Fiorentina, nuovo stop ai lavori: problema con la maxi trave. Il nodo dei 60 milioni, cosa sta succedendo Torino, Kulenovic titolare al posto di Zapata: perché questa scelta? Baroni la spiega così prima del match contro il Genoa Genoa, De Rossi a DAZN prima del Torino: «Dovremo avere coraggio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Genoa Torino LIVE 1-0: Norton-Cuffy porta in vantaggio De Rossi!Norton-Cuffy segna e porta il Genoa in vantaggio contro il Torino, creando tensione tra le squadre. Leggi anche: LIVE Alle 12.30 Parma-Genoa, le ufficiali: Cuesta con Oristanio, De Rossi rinuncia a Norton-Cuffy Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 45' Genoa-Torino 2-0 Guida concede due minuti di recupero; Genoa-Torino: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Genoa - Torino in Diretta Streaming | DAZN IT; Genoa-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale. LIVE Genoa-Torino 2-0 Serie A 2025/2026: Torino in 10 per espulsione IlkhanSerie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Genoa-Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Genoa-Torino, De Rossi lancia Baldanzi dall’inizio e punta su EkubanGenova – La domenica della ventiseiesima giornata di Serie A si apre al Ferraris, con Genoa-Torino. Daniele De Rossi presenta un Grifone con qualche novità di formazione, lancia Baldanzi per la prima ... ilsecoloxix.it La domenica della ventiseiesima giornata di Serie A si apre al Ferraris, con Genoa-Torino. Daniele De Rossi presenta un Grifone con qualche novità di formazione, lancia Baldanzi per la prima volta dal primo minuto, al posto di Messias e in attacco preferisce - facebook.com facebook | Genoa-Torino #Genoa #SerieA #DDR #DeRossi #GenoaTorino x.com