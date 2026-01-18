LIVE Alle 12.30 Parma-Genoa le ufficiali | Cuesta con Oristanio De Rossi rinuncia a Norton-Cuffy

Alle 12.30 si disputano Parma-Genoa, con le formazioni ufficiali. Cuesta sarà in campo con Oristanio per il Parma, mentre De Rossi ha deciso di non schierare Norton-Cuffy. Le due squadre, rispettivamente a 22 e 19 punti, attraversano un buon momento, con entrambe le squadre che hanno raccolto 4 punti nelle ultime due partite.

Sfida salvezza al Tardini con gli emiliani a quota 22 e il Grifone a 19. La trasferta è vietata ai tifosi ospiti per gli scontri avvenuti prima di Genoa-Inter. Il Genoa di Daniele De Rossi arriva da due pareggi e dal successo 3-0 contro il Cagliari, scontro diretto che ha fruttato un +5 sulla zona retrocessione attualmente occupata da Fiorentina, Pisa e Verona. Il Parma di Carlos Cuesta ha vinto a Lecce e poi confermato il momento positivo strappando un punto significativo al Maradona contro il Napoli nel recupero di mercoledì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Formazioni ufficiali Parma Genoa, le scelte di Cuesta e De Rossi per la sfida di Serie A

Ecco le formazioni ufficiali di Parma e Genoa per la partita della 21ª giornata di Serie A 20252026. Le scelte di Cuesta e De Rossi definiscono le linee guida delle due squadre prima del calcio d'inizio alle 12:30, in un incontro importante per la classifica. Di seguito, le formazioni confermate di entrambe le squadre.

Udinese-Genoa 1-2, Norton-Cuffy spinge De Rossi alla vittoria

L'Udinese-Genoa termina con la vittoria degli ospiti, 2-1, grazie a un gol nel finale di Norton-Cuffy. Dopo il rigore di Malinovskiy e il pareggio di Piotrowski, il Genoa di De Rossi conquista tre punti fondamentali in trasferta, mettendo in evidenza una prestazione determinata e convincente.

