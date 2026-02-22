Genoa-Torino 3-0 De Rossi travolge Baroni e lo raggiunge in classifica

Il Genoa ha battuto il Torino 3-0, grazie a una prestazione convincente che ha messo sotto pressione gli avversari fin dall’inizio. La squadra di De Rossi ha dominato il campo, sfruttando le occasioni create in attacco e mantenendo una difesa compatta. Questa vittoria permette al Genoa di salire in classifica, mentre il Torino fatica a reagire. La partita si è conclusa con il pubblico in festa e il risultato che fa discutere.

© Lapresse.it - Genoa-Torino 3-0, De Rossi travolge Baroni e lo raggiunge in classifica

Un ottimo Genoa travolge per 3-0 il Torino, nell’anticipo di mezzogiorno della 26a giornata di Serie A. Un successo importante in chiave salvezza per la squadra di De Rossi, che aggancia proprio i granata a quota 27 punti. Genoa aggressivo e scatenato fin dal primo tempo, quando sblocca il risultato al 21? con Norton-Cuffy su respinta di Paleari sul tentativo di Ekuban. Al 40? arriva il raddoppio, questa volta è lo stesso Ekuban a raccogliere la respinta del portiere granata al termine della percussione di Baldanzi. Nel finale di tempo il Toro resta in dieci per l’espulsione diretta di Ilkhan. Nella ripresa i granata con coraggio provano a riaprire la partita con un paio di iniziative di Vlasic e Zapata, ma la difesa genoana regge. 🔗 Leggi su Lapresse.it Genoa-Torino: le scelte di De Rossi e BaroniIl match tra Genoa e Torino si svolge in un momento di grande tensione, poiché il risultato potrebbe influenzare la corsa salvezza delle due squadre. Formazioni ufficiali Genoa Torino: i titolari di De Rossi e Baroni per il matchDe Rossi e Baroni hanno annunciato le formazioni ufficiali di Genoa e Torino, preparando i titolari per la partita di Serie A. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A: in campo Genoa-Torino 1-0 DIRETTA; 45' Genoa-Torino 2-0 Guida concede due minuti di recupero; Genoa-Torino si sfidano a pranzo; Genoa-Torino, numeri e curiosità. Serie A Lunch match, Genoa-Torino 3-0Genoa... e tre 83' Sul primo pallone toccato Pedersen scivola, arriva Messias che s'invola e batte Paleari per il tris del Grifone Atalanta-Napoli in campo alle 15.00. Le formazioni ufficiali ATALANTA ... msn.com INIZIA LA PARTITA! Fischia Guida e il Torino muove il primo pallone del match.12:32Serie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Genoa-Torino: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it | HALF TIME Ecco il nostro commento al termine della prima frazione contro il #Genoa #GenoaTorino #SerieAENILIVE #ToroNews x.com La domenica della ventiseiesima giornata di Serie A si apre al Ferraris, con Genoa-Torino. Daniele De Rossi presenta un Grifone con qualche novità di formazione, lancia Baldanzi per la prima volta dal primo minuto, al posto di Messias e in attacco preferisce - facebook.com facebook