Genoa da urlo Torino nel baratro | Norton-Cuffy ed Ekuban firmano il tris rossoblù

Norton-Cuffy ed Ekuban segnano per il Genoa, che supera il Torino 3-0 grazie a due gol nel primo tempo. La causa è una prestazione dominante dei rossoblù, che sfruttano le occasioni create in fase offensiva. Norton-Cuffy apre le marcature al 21’ e Ekuban raddoppia al 40’, portando i padroni di casa in vantaggio già all’intervallo. La squadra ospite fatica a reagire, mentre Messias chiude i conti nel secondo tempo. La partita si conclude con un risultato netto.

Genoa-Torino 3-0 RETI: 21'pt Norton-Cuffy, 40'pt Ekuban; 38'st Messias. GENOA (3-4-1-2): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6.5; Norton-Cuffy 7 (26'st Sabelli 6), Frendrup 6.5, Malinovskyi 6.5 (40'st Onana sv), Ellertsson 6; Baldanzi 6.5 (20'st Amorim 6); Ekuban 7 (20'st Messias 7), Colombo 5.5 (20'st Ekhator 5.5). In panchina: Leali, Sommariva, Martin, Vitinha, Zatterstrom, Cornet, Masini, Doucoure. Allenatore: De Rossi 6.5. TORINO (3-5-2): Paleari 5; Coco 5.5, Maripan 5 (1'st Ismajli 6), Ebosse 5 (1'st Prati 5.5); Lazaro 5.5, Vlasic 6, Ilkhan 4. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Genoa Torino LIVE 2-0: Norton-Cuffy e Ekuban portano De Rossi avanti!Norton-Cuffy e Ekuban segnano e portano il Genoa in vantaggio contro il Torino, alimentando le speranze di salvezza dei padroni di casa.

Genoa Torino LIVE 2-0: ultimi minuti. Norton-Cuffy e Ekuban decidono la garaNorton-Cuffy e Ekuban segnano i gol decisivi, determinando il risultato di 2-0 nella partita tra Genoa e Torino.

LIVE Serie A - Genoa-Torino 2-0 (63') - Il Toro prova a sucotersiSECONDO TEMPO 16' OCCASIONE GENOA! Il Toro dietro lascia troppo spazio, doppia uscita salvifica di Paleari. 15' Palla in mezzo, Zapata la prende ma non riesce a dare forza, agguanta ... torinogranata.it

INIZIA LA PARTITA! Fischia Guida e il Torino muove il primo pallone del match.12:32Serie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Genoa-Torino: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Brooke Norton-Cuffy è il Panini Player Of The Match di #GenoaTorino x.com

22' - GOL GENOA: Norton-Cuffy porta sblocca la sfida #GenoaTorino - facebook.com facebook