Gary Antuanne Russell conferma il titolo WBA battendo Andy Hiraoka tra le contestazioni

Gary Antuanne Russell ha difeso con successo il titolo WBA dei pesi super leggeri battendo Andy Hiraoka, che aveva messo in dubbio il suo status. La lotta al T-Mobile Arena è stata combattuta con intensità, e Russell ha mostrato grande determinazione durante tutto il match. Un colpo ben piazzato ha decretato la vittoria definitiva, consolidando la sua posizione nel ranking mondiale. La vittoria di questa sera rafforza la sua credibilità tra gli sfidanti.

La serata al T-Mobile Arena ha visto una difesa della cintura WBA dei pesi super leggeri firmata da Gary Antuanne Russell, che ha confermato la sua posizione all'interno di una divisione molto competitiva. L'esito è stato ufficiale e sancito da una decisione unanime da parte dei giudici, nonostante l'apparente coinvolgimento del pubblico, che ha reagito con voce ampia al verdetto finale. Russell è entrato nell'incontro a quota 18-1 con 17 knockout, difendendo per la prima volta il titolo conquistato nella passata stagione. L'avversario, Andy Hiraoka, arrivava a 24-0 con 19 KO e una reputazione basata sulla pressione costante e sulla capacità di chiudere i round sui longi scambi.