Andy Hiraoka ottiene il per il match contro Russell dopo il ritardo del visto

Andy Hiraoka riesce a giocare contro Russell perché il suo visto è stato approvato all'ultimo momento. La certificazione del documento arriva pochi giorni prima dell’incontro, rischiando di far saltare il match. La sua presenza è ora certa, e si può confermare la sfida contro Gary Antuanne Russell.

Andy Hiraoka ha ricevuto dalla ambasciata degli Stati Uniti l'ok al visto di viaggio, consentendogli di lasciare il Giappone e di volare verso Las Vegas per disputare la sfida al titolo contro Gary Antuanne Russell. La Tripletta di appuntamenti resta in piedi sul palcoscenico dell'undercard di Mario Barrios – Ryan Garcia presso il T-Mobile Arena, confermando che l'evento non subirà rinvii. Hiraoka è il contendente numero uno della WBA nella divisione 140 libbre e arriva all'incontro con una carriera impeccabile di 24 vittorie. Si tratta della più grande opportunità della sua carriera e del primo confronto fuori dal Giappone dall'inizio della sua ascesa al titolo mondiale. La trappola mancina di Russell Hiraoka potrebbe decidere l'esito del matchDue pugili mancini si apprestano a sfidarsi per la cintura WBA dei pesi welter leggeri.