Fucine di idee a palazzo patriarcale | L' affresco

Un nuovo affresco al Museo Diocesano di Udine attira l’attenzione dei visitatori, dopo che è stato scoperto che la sua realizzazione ha richiesto mesi di lavoro da parte di artisti locali. L’opera si distingue per i dettagli vivaci e i colori intensi, che arricchiscono le sale dell’edificio storico. I curatori invitano il pubblico a osservare attentamente ogni elemento, per cogliere le sfumature nascoste tra le pennellate. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.

C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Al Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine vi invitiamo a guardare in alto e non solo, ma con occhi nuovi. Il Palazzo Patriarcale è celebre per i capolavori di Giambattista Tiepolo, che catturano subito lo sguardo e dominano le sale con la loro luce scenografica. Eppure, accanto a ciò che tutti ammirano, esistono affreschi meno noti, dettagli nascosti, particolari che spesso passano inosservati. Elementi che magari hai sempre avuto sopra la tesa, senza accorgertene davvero. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Da ambulatori a luoghi di comunità. Ecco le idee per il nuovo palazzo

Le Accademie di Trucco Permanente, fucine di professionisti del beauty che guardano al futuroLe Accademie di Trucco Permanente sono centri di formazione specializzati, dedicati a preparare professionisti qualificati nel settore del trucco estetico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Liceo Vitruvio, Settimana Scientifica: dal film Fiht Club, alla balistica dei lanci sportivi; dalla sostanza delle stelle, alla fisica del movimento.

Piantato l’albero di Giovanni Falcone: «Fattoria della legalità fucina di idee»ISOLA DEL PIANO L’albero della Fattoria della legalità di Isola del Piano dedicato a Giovanni Falcone. Sono stati gli studenti dell’istituto alberghiero Santa Marta a piantarlo. «A nome per conto ... corriereadriatico.it

La nuova Officina Badoni. Da fabbrica a fucina di ideeDa più importante fabbrica del Lombardo Veneto del XIX secolo a casa dei giovani e fucina di idee. È la nuova Officina Badoni, il regalo della Fondazione comunitaria Lecchese, la prima e più longeva ... ilgiorno.it

FUCINE DI IDEE A PALAZZO | AFFRESCO 28 febbraio ore 11.00 Al Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine vi invitiamo a guardare in alto… ma con occhi nuovi. Il Palazzo Patriarcale è celebre per i capolavori di Giambattista Tiepolo, che cattu - facebook.com facebook