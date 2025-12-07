Il percorso partecipato ‘ Biblioteca spazio aperto ’ di Fontanelice è entrato nel vivo. Qualche giorno fa, infatti, si è svolto il laboratorio di co-progettazione pubblico per raccogliere proposte utili alla rifunzionalizzazione strategica del palazzo dell’ex Comunità Montana. Un filone operativo finanziato dalla Regione, con 15mila euro, attraverso il ‘Bando Partecipazione’. Il modo migliore per immaginare il nuovo corso di uno stabile, nel cuore del centro storico del paese e affacciato sulla provinciale Montanara, che al piano terra ospita oggi la biblioteca e l’ufficio postale. Ma occorre pensare anche al futuro degli ambienti posizionati al primo e secondo piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da ambulatori a luoghi di comunità. Ecco le idee per il nuovo palazzo