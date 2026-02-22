Frontale tra due auto sulla Spoletina si viaggia a senso unico alternato

Uno scontro frontale tra due auto ha causato la chiusura temporanea di una corsia sulla strada statale 418 “Spoletina” in località Acquasparta. La collisione ha provocato disagi e ha costretto a regolare il traffico con un senso unico alternato tra il km 11 e il km 12. Le forze dell’ordine stanno intervenendo per gestire la viabilità e verificare le cause dell’incidente. La strada rimane chiusa fino a nuove comunicazioni.

Incidente stradale nei pressi di Acquasparta, sul posto le forze dell'ordine e personale dell'Anas per la gestione dell'emergenza A causa di uno scontro frontale fra due automobili, è stato istituito un temporaneo senso unico alternato al km 11 della strada statale 418 "Spoletina", in località Acquasparta, nel territorio provinciale di Terni. Sul posto sono presenti le squadre dei tecnici dell'Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

