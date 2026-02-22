Fontana di Trevi Zetema | Tutti i lavoratori sono regolarmente contrattualizzati

H501 ha contrattualizzato tutti i lavoratori coinvolti nei servizi di sicurezza alla Fontana di Trevi, secondo Zetema. La società afferma che ogni addetto lavora con il Ccnl Vigilanza privata e servizi di sicurezza, garantendo regolarità. La scelta di adottare nuove modalità di accesso a pagamento ha portato a questa comunicazione. La presenza di personale qualificato rimane centrale per la gestione dell’area monumentale. La situazione si mantiene sotto controllo con attenzione alle procedure adottate.

La società, partecipata al 100% da Roma Capitale, interviene sul caso sollevato dalla Cgil in merito alla presenza di "lavoratori sottopagati" addetti a gestire le nuove modalità di accesso al monumento Il sindacato aveva infatti segnalato che, a occuparsi degli ingressi al monumento sarebbero “lavoratori sottopagati”. Dallo scorso 2 febbraio il Comune di Roma ha riorganizzato gli accessi alla Fontana di Trevi, introducendo un ticket da due euro per i non residenti a Roma e nella Città metropolitana, affidando il servizio a Zetema. In una nota Zetema chiarisce che i lavoratori in servizio presso il monumento “sono regolarmente contrattualizzati con il Ccnl Vigilanza privata e servizi di sicurezza sottoscritto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e le Associazioni datoriali Assiv, Legacoop, Agci, Confcooperative, Anivp, Univ. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Fontana di Trevi, il Comune risponde alla Cgil: "Lavoratori assunti con contratti conformi"Il Comune di Roma ha replicato alla Cgil confermando che tutti i lavoratori alla Fontana di Trevi sono stati assunti con contratti regolari.

