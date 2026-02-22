Flora è stata prodigiosa

Flora Tabanelli ha ricevuto i complimenti del presidente della Fisi mentre si dirigeva verso casa. La causa è il suo impegno continuo tra Milano e Verona, dove lavora con sponsor e istituzioni sportive. La sua dedizione ha attirato l’attenzione del massimo dirigente dello sport invernale italiano, che ha riconosciuto il suo talento e la perseveranza. Flora si prepara ora a partecipare a un evento importante, portando avanti con determinazione il suo percorso.

Mentre Flora Tabanelli ha intrapreso il suo viaggio verso casa, ancora impegnata però con sponsor e istituzioni sportive tra Milano e Verona (ci sarà oggi alla cerimonia di chiusura?), arrivano per lei i complimenti del numero uno degli sport invernali italiani, il presidente della Fisi Flavio Roda. Poco dopo la fine della mass start femminile, gara che ha sancito il passo d’addio di Dorothea Wierer al biathlon, sotto la bufera di neve di Anterselva, Roda si è fermato ai microfoni e ovviamente la prima domanda per lui è stata su Federica Brignone. Alla risposta, Roda ha voluto aggiungere e sottolineare l’impresa di Tabanelli: "Federica Brignone ha fatto qualcosa che nessuno di noi avrebbe mai immaginato, chi se li aspettava due ori così, dopo un infortunio così grave e un recupero così lungo? Però aggiungo: avete visto cosa ha fatto Flora Tabanelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

