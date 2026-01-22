Real rimonta prodigiosa Vittoria che sa di salvezza

Il Real Forte Querceta conquista una vittoria importante contro il Massese, grazie a una rimonta significativa. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1, segnando un passo avanti fondamentale per la squadra in chiave salvezza. La sfida ha mostrato determinazione e spirito di squadra, elementi chiave per affrontare il proseguo della stagione.

REAL FORTE QUERCETA 2 MASSESE 1 REAL FORTE QUERCETA (3-5-2): Pastine, Nicolini, Ricci, Marinar (28’ st Michelucci)i; Arcidiacono, Borselli, Piccione, Franzoni, Mogavero (1’ st Fortunati); Geraci (45’ st Gazzoli), Fantini (11’ st Panicucci). All.: Della Bona. MASSESE (3-5-2): Barsottini, Bigini (40’ st Babacar), Lucaccini, Bechini; Grasso (11’ st Marchini), Papi (40’ st Perrone), Bertipagani, Lucchesi (16’st Biagi), Iurato; Buffa, Vekic (21’ st Centonze). All. Morselli. Arbitro: Ascione di Torre del Greco. Reti: 11’ pt Buffa, 2’ st Marinari, 37’ st Geraci. Note: espulso al 20’ st Iurato per somma di ammonizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Real, rimonta prodigiosa. Vittoria che sa di salvezza Leggi anche: Juventus: vittoria che sa di svolta Terza vittoria di fila per il Bisonte Firenze, che ‘vede’ la salvezzaIl Bisonte Firenze ottiene la terza vittoria consecutiva, consolidando la propria posizione in classifica e avvicinandosi alla salvezza. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Real, rimonta prodigiosa. Vittoria che sa di salvezza. Real Montepaone, fango e sorrisi: vittoria in rimonta sul Sant’OnofrioTrecozzi mette paura ai pavoni che poi nel secondo tempo la ribaltano con Prata e Bellocci. Pisano: «Tre punti importanti, siamo in crescita». Mercoledì il ritorno di coppa con l'Atletico San Lucido. catanzaroinforma.it Real Forte Querceta, tre punti in rimonta con la Massese per non sprofondare - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.