Firenze liceo Michelangiolo | furto di computer nella notte Ladri entrati da Borgo Pinti

Nel cuore di Firenze, al liceo Michelangiolo, si è verificato un furto durante la notte tra il 20 e il 21 gennaio 2026. I ladri sono entrati da Borgo Pinti e hanno sottratto computer e monete dal distributore automatico. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra studenti e personale scolastico, che ora attendono chiarimenti dalle autorità competenti.

FIRENZE – Sconcertante scoperta al liceo classico Michelangiolo: i ladri, la notte scorsa (fra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio 2026) hanno portato via computer e monete da un distributore automatico. Il danno è da quantificare. Si tratta del secondo furto in pochi giorni. A dare l’allarme, al 112 Nue, stamattina intorno alle 7 il personale dell’istituto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sono entrati dal portone in Borgo Pinti, poi hanno trafugato alcuni computer portatili posizionati sulle cattedre delle aule e il denaro da un distributore automatico e sono scappati indisturbati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

