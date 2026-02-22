Ferrara ha il miglior progetto di volontariato ambientale | coinvolti cittadini e detenuti

Ferrara ha ricevuto il premio nazionale ‘La città per il verde’ per il suo progetto di volontariato ambientale, promosso da cittadini e detenuti. La scelta è stata motivata dal coinvolgimento attivo della comunità e dalle iniziative concrete di tutela del verde urbano. La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano, dove la città ha mostrato come l’impegno collettivo possa migliorare il paesaggio cittadino. La giuria ha riconosciuto il valore di questa proposta innovativa.

La città di Ferrara è stata premiata, venerdì 20 a Milano, per il miglior progetto di volontariato ambientale con lo storico riconoscimento nazionale ‘La città per il verde’, che da anni valorizza le migliori pratiche di gestione, sviluppo e valorizzazione del verde urbano e del paesaggio in Italia. Ferrara ha infatti costruito un ‘Regolamento per la cura e la riconversione partecipata delle aree verdi’ coinvolgendo direttamente e in modo attivo il carcere e molte associazioni del territorio. La riqualificazione riguarda 40 aree verdi pubbliche: parchi urbani, spazi di quartiere, aree marginali periferiche, giardini scolastici sono state individuate dai cittadini volontari e proposte all'amministrazione comunale mediante la stesura di un patto che definisce impegni reciproci. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

