Fenerbahce-Kasimpasa lunedì 23 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Fenerbahce, sconfitto in Europa contro il Nottingham Forest, affronta il derby contro il Kasimpasa di Emre alle 18:00 di lunedì 23 febbraio. La squadra di Tedesco punta a reagire dopo la brutta prestazione europea, mentre il Kasimpasa cerca di confermare la buona forma in campionato. La sfida si svolge allo stadio Sükrü Saracoglu, con entrambe le formazioni desiderose di ottenere i tre punti. Il risultato potrebbe influenzare la classifica di metà stagione.

Reduce dalla debacle europea contro il Nottingham Forest il Fenerbahce di Tedesco cerca riscatto nel derby cittadino contro il Kasimpasa dell’ex Emre. I sari kartallar sono stati travolti dalla squadra dell’ex Vitor Pereira, che in 50 minuti ha segnato 3 gol chiudendo a questo punto anche il discorso qualificazione. Ancora una volta al primo vero ostacolo i turchi si sciolgono, in un modo che ricorda quello . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

